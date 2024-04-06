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10-я ракетка мира Хуркач впервые сыграет в полуфинале грунтового турнира на уровне ATP

10-я ракетка мира Хуркач впервые сыграет в полуфинале грунтового турнира на уровне ATP
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В пятницу, 5 апреля, в матче 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) 10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу над представителем Испании Пабло Льямасом Руисом (152-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Эшторил. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 14:10 МСК
Пабло Льямас Руис
152
Испания
Пабло Льямас Руис
П. Льямас Руис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Хуркач провёл свой 24-й матч в основной сетке грунтовых турниров на уровне ATP и впервые в карьере вышел в полуфинал.

В полуфинале соревнований в Эшториле Хуркач встретится с чилийским теннисистом, 112-й ракеткой мира Кристьяном Гарином, обыгравшим в четвертьфинале хозяина корта Нуну Боржеша (62-й в мировой классификации).

Турнир в Португалии проходит с 1 по 7 апреля. Призовой фонд соревнований — € 579 320. Действующий победитель — норвежский теннисист Каспер Рууд.

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