Селиваненко: Касаткина любит играть в Чарльстоне, это одно из самых удачных для неё мест

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход 11-й ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Касаткина любит играть в Чарльстоне, это одно из самых удачных для неё мест. Первые матчи, хотя и не без привычных для её встреч нервных моментов, Дарья сумела довести до побед в своём стиле. Достойный полуфинал для одного из самых любимых игроками турнира», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, вчера, 5 апреля, россиянка одержала волевую победу над 83-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан — 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

За выход в финал Касаткина сразится с американкой Джессикой Пегулой, которая в своём четвертьфинале одолела белорусскую теннисистку Викторию Азаренко.