Вихлянцева: Касаткиной подходит зелёный грунт в Чарльстоне. Полуфинал будет интересным

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала победу 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной над Жаклин Кристиан в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Напомним, встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

«Касаткина одержала победу в тяжёлом трёхсетовом матче над Кристиан, которая только набирает свою форму после травмы. Хорошо, что Дарье удалось переломить ход матча после проигранного первого сета на тай-брейке и показать свою игру.

Касаткиной очень подходит зелёный грунт в Чарльстоне. Дарья уже рада началу грунтового сезона и будет бороться за победу в полуфинале турнира в США в поединке против Джессики Пегулы. Будет сложный матч, потому что обе девушки провели накануне трёхсетовики. Американка отыграла несколько матчболов в противостоянии с Викторией Азаренко. Нас ждёт интересная битва», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

За выход в финал Касаткина сразится с американкой Джессикой Пегулой. Касаткина и Пегула дважды встречались на корте, оба раза сильнее оказывалась американка.

Напомним, в 2017 году Касаткина завоевала титул на турнире в Чарльстоне, переиграв в финале Елену Остапенко (6:3, 6:1). Действующей победительницей является шестая ракетка мира Онс Жабер.