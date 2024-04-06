Федерер: не хочу оказывать давление на молодых игроков прогнозами о победах на «Шлемах»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, чемпион 20 турниров «Большого шлема», рассказал, что не хотел бы оказывать давление на молодых игроков прогнозами о множестве побед на «Шлемах».

«Я не хочу оказывать давление на молодых игроков, потому что, если честно, ни я, ни Рафа, ни Новак не стремились к 20 победам на турнирах «Большого шлема». Конечно, есть игроки, которые, по нашему мнению, выиграют несколько «Шлемов». Кто-то должен на них побеждать, естественно, такие теннисисты выиграют турниры красиво, сделают это идеально, будут развивать игру и станут суперзвёздами нашего спорта. Некоторые, как Карлос Алькарас или Янник Синнер, уже заявляют о себе.

Сейчас есть большой импульс, чтобы увидеть, кто будет следующей звездой тенниса. Поэтому я думаю, что в ближайшие два-три года молодые теннисисты покажут нам хорошие результаты. Они уже хорошие спортсмены, но ещё работают над своей манерой игры и её пониманием, думают, как они могут обыграть лучших в своём деле на их любимых покрытиях», — приводит слова Федерера GQ Sports.