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Хольгер Руне рассказал, как Новак Джокович повлиял на развитие его карьеры

Хольгер Руне рассказал, как Новак Джокович повлиял на развитие его карьеры
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своих взаимоотношениях с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Джокович многому меня научил. Он всегда очень хорошо ко мне относится. Помню, мы вместе тренировались около пяти лет назад, ещё до того, как я начал играть в туре. Он интересовался, задавал вопросы, давал мне советы, а также рассказывал о своей карьере. Для такого молодого игрока это многое значит. Он один из лучших теннисистов всех времён. Невероятно осознавать, что он хочет тебе помочь. Я им восхищаюсь», — сказал Руне на пресс-конференции.

36-летний Джокович начнёт грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

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