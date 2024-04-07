«Этот судья должен быть уволен. Позор». Кирьос — о скандале в матче Боржеш — Гарин

Финалист Уимблдона-2021 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал судейский скандал в матче между 62-й ракеткой мира, португальским теннисистом Нуну Боржешом и 112-й ракеткой мира из Чили Кристьяном Гарином.

«Этот судья должен быть уволен и отстранён от работы на следующих матчах. Позор», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Напомним, во втором сете на брейк-пойнте при счёте 2:3 чилийский теннисист отправил мяч в аут после того, как с трибун раздался крик, что его предыдущий удар также был в аут. Но судья встречи присудил очко Гарину из-за того, что Боржеш якобы прекратил играть и этим помешал сопернику. В итоге матч завершился победой Кристьяна Гарина со счётом 6:2, 7:6 (7:3).