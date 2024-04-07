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«Она сейчас крайне мало ошибается». Чесноков назвал фаворита финала в Чарльстоне

«Она сейчас крайне мало ошибается». Чесноков назвал фаворита финала в Чарльстоне
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финального матча турнира в Чарльстоне (США), в котором встретятся 11-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница США Даниэль Коллинз.

«Касаткина хорошо играет, она умеет гасить скорость мяча, прилетающего к ней, и это очень неудобно для соперниц. Но я не знаю, насколько это будет неудобно для Коллинз, потому что она сейчас крайне мало ошибается и находится в очень хорошей форме. Я думаю, у неё будет преимущество в этом матче», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Ранее спортсменки трижды встречались друг с другом на корте: в двух матчах победила россиянка (Рим-2018 и Мельбурн-2021), а американка оказалась сильнее в 2021 году в Сан-Хосе. Финал соревнований в Чарльстоне пройдёт сегодня, 7 апреля. Начало матча — около 20:00 мск.

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