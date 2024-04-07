Касаткина: надеюсь, в матче с Пегулой у меня была просто судорога после 5 часов на корте

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, прокомментировала своё обращение к врачам во время полуфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором спортсменка в трёх сетах на тай-брейке обыграла пятую ракетку мира из США Джессику Пегулу.

«Сегодня ты выигрываешь матч, уходя с матчболов, а на следующий день проигрываешь на них. Я называю это «теннисной драмой», так и должно быть.

Я надеюсь, в этом матче у меня была просто небольшая судорога после пяти часов на корте в рамках турнира, на котором я много поскальзывалась. Это первый турнир на грунте, поэтому организм ещё не адаптировался на 100%. Хорошо, что у меня получилось продолжить играть, бегать, скользить. Это отличный знак. Поэтому нужно подготовиться и сделать всё, что в моих силах, в финале.

Двигаюсь день за днём, очко за очком, потому что в теннисе ты ничего не знаешь наверняка. Все девушки играют потрясающе. Я просто довольна тем, что смогла пережить встречу с Джессикой, потому что это было сложно, было трудно в моменты, когда я думала о ноге. Даже если у вас нет серьёзной травмы, вы не хотите усугублять ситуацию. Горжусь тем, что мне удалось пережить этот трудный момент», — приводит слова Касаткиной Tennis.com.