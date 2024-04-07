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«Встреча будет непредсказуемой». Янчук — о матче Медведева/Сафиуллина с Хачановым/Рублёвым

«Встреча будет непредсказуемой». Янчук — о матче Медведева/Сафиуллина с Хачановым/Рублёвым
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Тренер по теннису Виктор Янчук поделился мнением о фаворитах матча первого круга парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором состоится российское дерби Романа Сафиуллина и Даниила Медведева с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

«Парная встреча будет непредсказуемой. Будут быстротечные, мгновенные розыгрыши — 3-4 удара. Кому как повезёт. Мне кажется, что силы равны. Нет черт, которые определят ход этого матча. Будет искрометная, быстрая игра, очень велик элемент случайности. Так что я никому не отдам своё предпочтение. Матч будет равным», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Встреча начнётся около 18:00 мск. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом в таких парах.

Монте-Карло — парный разряд. 1-й круг
07 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
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