«Встреча будет непредсказуемой». Янчук — о матче Медведева/Сафиуллина с Хачановым/Рублёвым
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Тренер по теннису Виктор Янчук поделился мнением о фаворитах матча первого круга парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором состоится российское дерби Романа Сафиуллина и Даниила Медведева с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.
«Парная встреча будет непредсказуемой. Будут быстротечные, мгновенные розыгрыши — 3-4 удара. Кому как повезёт. Мне кажется, что силы равны. Нет черт, которые определят ход этого матча. Будет искрометная, быстрая игра, очень велик элемент случайности. Так что я никому не отдам своё предпочтение. Матч будет равным», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Встреча начнётся около 18:00 мск. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом в таких парах.
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