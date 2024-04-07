Селиваненко поделился ожиданиями от матча Медведев/Сафиуллин — Хачанов/Рублёв

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о фаворитах матча первого круга парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором состоится российское дерби Романа Сафиуллина и Даниила Медведева с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

«Пары, в которых играют не чисто парные специалисты, на мой взгляд, особенно интересны. В таких матчах длиннее розыгрыши, больше комбинационного тенниса. ATP только что объявила о начале целой программы по стимулированию участия ведущих игроков-одиночек в парных турнирах. Обе пары уже имеют опыт игры вместе, поэтому должна быть интересная игра», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча начнётся около 18:00 мск. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом в таких парах.