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Селиваненко поделился ожиданиями от матча Медведев/Сафиуллин — Хачанов/Рублёв

Селиваненко поделился ожиданиями от матча Медведев/Сафиуллин — Хачанов/Рублёв
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о фаворитах матча первого круга парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором состоится российское дерби Романа Сафиуллина и Даниила Медведева с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

Монте-Карло — парный разряд. 1-й круг
07 апреля 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

«Пары, в которых играют не чисто парные специалисты, на мой взгляд, особенно интересны. В таких матчах длиннее розыгрыши, больше комбинационного тенниса. ATP только что объявила о начале целой программы по стимулированию участия ведущих игроков-одиночек в парных турнирах. Обе пары уже имеют опыт игры вместе, поэтому должна быть интересная игра», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча начнётся около 18:00 мск. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом в таких парах.

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