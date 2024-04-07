Селиваненко поделился ожиданиями от матча Медведев/Сафиуллин — Хачанов/Рублёв

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о фаворитах матча первого круга парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором состоится российское дерби Романа Сафиуллина и Даниила Медведева с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.
|1
|2
|3
|
|
«Пары, в которых играют не чисто парные специалисты, на мой взгляд, особенно интересны. В таких матчах длиннее розыгрыши, больше комбинационного тенниса. ATP только что объявила о начале целой программы по стимулированию участия ведущих игроков-одиночек в парных турнирах. Обе пары уже имеют опыт игры вместе, поэтому должна быть интересная игра», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча начнётся около 18:00 мск. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом в таких парах.
- 7 апреля 2024
-
16:10
-
16:06
-
15:22
-
14:54
-
14:52
-
14:36
-
14:16
-
14:12
-
13:45
-
13:33
-
11:57
-
11:45
-
10:42
-
10:33
-
10:32
-
10:11
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:13
-
09:01
-
06:43
-
05:19
-
04:29
-
02:05
-
00:42
-
00:39
-
00:04
- 6 апреля 2024
-
23:11
-
22:58
-
22:30
-
22:07
-
22:02
-
21:54
-
21:16