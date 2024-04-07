Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв объяснил свои неудачные выступления на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами (США): на них спортсмен дошёл до второго и третьего кругов соответственно.

«Согласен, что выступления не были успешными. В Индиан-Уэллсе я был настолько сосредоточен на попытках контролировать свои движения, что полностью застрял в этом. У меня не оставалось ни сил, ни энергии. А в Майами я взорвался. Больше не мог контролировать себя, свои действия, свои нервы. Чувствовал себя парализованным, просто не мог пошевелиться. Возможно, дисквалификация с турнира в Дубае осталась в моей памяти.

Сейчас я чувствую себя лучше. Последние две недели я много тренировался, но одно дело — хорошо тренироваться, другое — хорошо сыграть в матче», — приводит слова Рублёва пресс-служба «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).