Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв объяснил свои неудачные выступления на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами

Рублёв объяснил свои неудачные выступления на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв объяснил свои неудачные выступления на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами (США): на них спортсмен дошёл до второго и третьего кругов соответственно.

«Согласен, что выступления не были успешными. В Индиан-Уэллсе я был настолько сосредоточен на попытках контролировать свои движения, что полностью застрял в этом. У меня не оставалось ни сил, ни энергии. А в Майами я взорвался. Больше не мог контролировать себя, свои действия, свои нервы. Чувствовал себя парализованным, просто не мог пошевелиться. Возможно, дисквалификация с турнира в Дубае осталась в моей памяти.

Сейчас я чувствую себя лучше. Последние две недели я много тренировался, но одно дело — хорошо тренироваться, другое — хорошо сыграть в матче», — приводит слова Рублёва пресс-служба «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Материалы по теме
Исторический матч российских пар. Медведев и другие наигрывают дуэты к Олимпиаде?
Исторический матч российских пар. Медведев и другие наигрывают дуэты к Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android