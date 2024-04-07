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Алькарас досрочно завершил тренировку в Монте-Карло из-за болевых ощущений в предплечье

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас досрочно завершил тренировку в Монте-Карло из-за болевых ощущений в предплечье правой руки, сообщает ряд журналистов с места событий.

Напомним, Алькарас на прошлой неделе проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Майами болгарину Григору Димитрову (2:6, 4:6) и уступил вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, который стал победителем турнира в США. Ранее Карлос Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе c призовым фондом $ 8 995 555. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Турнир в Монте-Карло (Монако) пройдёт с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет € 5 950 575.