Алькарас поделился ожиданиями от игры на грунтовых турнирах в связи с недавней травмой

Двухкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от выступления на грунтовых турнирах сезона в связи с недавней травмой. Напомним, в феврале в первом матче грунтового турнира в Рио испанец подвернул лодыжку.

«Я думал о своём возвращении на грунт после травмы, полученной на турнире в Рио-де-Жанейро. Помнил, что мне надо быть осторожным. Но после первого часа тренировок на грунте здесь, в Монте-Карло, я старался не думать об этом и играл нормально. Я не чувствую боли в лодыжке и двигаюсь нормально. Я должен верить в это, хотя первые матчи точно будут сложными. Всю свою жизнь я играл на грунтовых кортах, поэтому лучше знаю, как играть именно на этом покрытии. Я надеюсь показывать свой высокий уровень игры на грунте», — приводит слова Алькараса Eurosport.

Напомним, сегодня, 7 апреля, Алькарас досрочно завершил тренировку в Монте-Карло из-за болевых ощущений в предплечье правой руки.