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Видео: Бублик дал поиграть болгёрл во время первого круга «Мастерса» в Монте-Карло

Видео: Бублик дал поиграть болгёрл во время первого круга «Мастерса» в Монте-Карло
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18-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) дал поиграть болгёрл.

Монте-Карло. 1-й круг
07 апреля 2024, воскресенье. 17:55 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич

Фото: Кадр из трансляции

При счёте 0:1 (30-30) на своей подаче во втором сете Бублик подошёл к болгёрл и спросил: «Хочешь поиграть?» Девочка, улыбнувшись, взяла ракетку и сделала две подачи. В обоих случаях мячи попали в сетку. При этом Бублик встал на её место и стал подавать мячи.

ВИДЕО

Отметим, что этот гейм казахстанскому теннисисту удалось выиграть. Однако в матче он разгромно проиграл. Соперник Бублика, 32-я ракетка мира хорват Борна Чорич, победил со счётом 6:1, 6:1.

В следующем круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Чорич встретится с Ян-Леннардом Штруффом из Германии.

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