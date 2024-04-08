Видео: Бублик дал поиграть болгёрл во время первого круга «Мастерса» в Монте-Карло

18-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) дал поиграть болгёрл.

Фото: Кадр из трансляции

При счёте 0:1 (30-30) на своей подаче во втором сете Бублик подошёл к болгёрл и спросил: «Хочешь поиграть?» Девочка, улыбнувшись, взяла ракетку и сделала две подачи. В обоих случаях мячи попали в сетку. При этом Бублик встал на её место и стал подавать мячи.

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Отметим, что этот гейм казахстанскому теннисисту удалось выиграть. Однако в матче он разгромно проиграл. Соперник Бублика, 32-я ракетка мира хорват Борна Чорич, победил со счётом 6:1, 6:1.

В следующем круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Чорич встретится с Ян-Леннардом Штруффом из Германии.