Рублёв/Хачанов переиграли Медведева/Сафиуллина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 7 апреля, в матче первого круга парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) состоялось российское дерби Андрея Рублёва и Карена Хачанова с Романом Сафиуллиным и Даниилом Медведевым. Со счётом 7:6 (7:1), 6:2 сильнее оказалась пара Рублёв/Хачанов.

Отметим, что Рублёв и Хачанов на двоих подали два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-поинта из четырёх заработанных. Российский дуэт Медведев/Сафиуллин, в свою очередь, сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки на двоих и реализовал два брейк-поинта из десяти. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Напомним, ранее спортсмены никогда не играли друг с другом в таких парах.

В следующем круге парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) пара Рублёв/Хачанов встретится с победителями матча между дуэтами Александр Бублик/Андриан Маннарино и Кевин Кравиц/Тим Пюц.