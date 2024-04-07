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Рублёв/Хачанов переиграли Медведева/Сафиуллина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло

Рублёв/Хачанов переиграли Медведева/Сафиуллина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
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Сегодня, 7 апреля, в матче первого круга парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) состоялось российское дерби Андрея Рублёва и Карена Хачанова с Романом Сафиуллиным и Даниилом Медведевым. Со счётом 7:6 (7:1), 6:2 сильнее оказалась пара Рублёв/Хачанов.

Монте-Карло — парный разряд. 1-й круг
07 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		2
7 7 		6
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Отметим, что Рублёв и Хачанов на двоих подали два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-поинта из четырёх заработанных. Российский дуэт Медведев/Сафиуллин, в свою очередь, сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки на двоих и реализовал два брейк-поинта из десяти. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Напомним, ранее спортсмены никогда не играли друг с другом в таких парах.

В следующем круге парного разряда «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) пара Рублёв/Хачанов встретится с победителями матча между дуэтами Александр Бублик/Андриан Маннарино и Кевин Кравиц/Тим Пюц.

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