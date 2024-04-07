Циципас: Алькарас и Синнер подталкивают меня становиться лучше с каждым днём

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас поделился мнением об игре молодого поколения теннисистов. По словам греческого спортсмена, Янник Синнер и Карлос Алькарас подталкивают его к тому, чтобы с каждым днём становиться всё лучше.

«Наблюдая за игрой Алькараса и Синнера, я чувствую, что они ещё больше расширили границы тенниса. Я понимаю, что в теннисе давно не было такого хорошего поколения игроков. И действительно, такие парни, как Янник Синнер и Карлос Алькарас, очевидно подталкивают меня становиться лучше с каждым днём. Сейчас стандарты игры гораздо выше, чем было раньше. Мне нужно предлагать на корте больше, чем я делал раньше. Но так устроена жизнь: одно поколение достигает чего-то, а следующее пытается это улучшить», — приводит слова Циципаса The Tennis Letter.