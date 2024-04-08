Дарья Касаткина лидирует по победам в турнирах WTA-500 в этом сезоне

В этом сезоне российская теннисистка Дарья Касаткина одержала 14 побед в турнирах категории WTA-500. Это самое большое количество побед в турнирах этой категории в 2024-м году среди теннисисток.

У представительницы Латвии Елены Остапенко чуть меньше, 11 побед в текущем сезоне. Она также выиграла два титула в турнирах этой категории. От участия в ещё одних соревнованиях WTA-500 в Чарльстоне она отказалась.

Отметим, что сейчас россиянка находится на 11-м месте рейтинга WTA, на её счету 3173 очка.

Напомним, 7 апреля Касаткина крупно проиграла финальный поединок турнира в Чарльстоне (США) с Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 6:1. Несмотря на проигрыш, спортсменка сказала добрые слова в сторону соперницы после матча.