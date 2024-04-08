Медведев: однажды на пресс-конференции скажу: «Заканчиваю карьеру» — и не будет сожалений

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о целях на будущее.

«Главная цель — делать 100% того, что от тебя зависит, как это было в недавнем финале в Австралии. Когда вышел после матча и сказал: «Я сделал всё, что мог, не получилось. Бывает. В следующий раз попробую сделать ещё лучше». И если так и будет, то однажды приду на пресс-конференцию, скажу: «Я заканчиваю карьеру» — и у меня не будет никаких сожалений. Вот моя главная цель», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, Медведев выступит на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который стартовал 7 апреля. Российский теннисист начнёт путь на турнире со второго круга. На этой стадии соревнований Медведев встретится с победителем противостояния Гаэль Монфис (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия).