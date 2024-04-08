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Коннорс — о снятии Надаля с турнира в Монте-Карло: нет ничего хуже, чем играть с травмой

Коннорс — о снятии Надаля с турнира в Монте-Карло: нет ничего хуже, чем играть с травмой
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Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказался о решении испанского теннисиста Рафаэля Надаля сняться с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Играть с болью невесело, особенно когда становишься всё старше. Если не будешь осторожен, можешь нанести себе ещё больше вреда. Рафа уже давно в этом спорте, он знает себя лучше, чем кто-либо другой. Никто, кроме него, не может принимать подобное решение. Нет ничего хуже, чем играть с травмой, потому что это лишает тебя всего. Лишает подвижности, лишает силы и удовольствия от процесса. Ты постоянно подстраховываешься и не можешь быть уверенным в своём здоровье и движении», — сказал Коннорс в подкасте Advantage Connors.

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