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Григор Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

Григор Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
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В матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над представителем Монако Валентеном Вашеро (138-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5 6:2 в пользу болгарского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Димитров в этой встрече трижды подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Вашеро четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 13:55 МСК
Валентен Вашеро
138
Монако
Валентен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Григор Димитров встретится с победителем противостояния Миомир Кецманович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия). Турнир в Монако завершится 14 апреля.

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