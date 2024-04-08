Григор Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

В матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над представителем Монако Валентеном Вашеро (138-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5 6:2 в пользу болгарского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Димитров в этой встрече трижды подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Вашеро четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Григор Димитров встретится с победителем противостояния Миомир Кецманович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия). Турнир в Монако завершится 14 апреля.