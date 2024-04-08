Даниэль Коллинз — четвёртая теннисистка, выигравшая более одного титула WTA в 2024 году

Американская теннисистка, 15-я ракетка мира Даниэль Коллинз стала четвёртым игроком в этом году, выигравшим более одного турнира WTA.
Теннисистки, победившие на двух и более турнирах WTA в 2024 году:
1. Елена Рыбакина, Казахстан (Брисбен, Австралия; Абу-Даби, ОАЭ).
2. Елена Остапенко, Латвия (Аделаида, Австралия; Линц, Австрия).
3. Ига Свёнтек, Польша (Доха, Катар; Индиан-Уэллс, США).
4. Даниэль Коллинз, США (Майами, Чарльстон — оба США).
Напомним, воскресенье, 7 апреля, Коллинз в финальном матче турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину с разгромным счётом — 6:1, 6:2.
В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру по окончании сезона.