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Карен Хачанов — Кэмерон Норри: россиянин выиграл первый сет матча в Монте-Карло

Карен Хачанов — Кэмерон Норри: россиянин выиграл первый сет матча в Монте-Карло
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Завершился первый сет матча серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова с 30-м номером рейтинга ATP, британцем Кэмероном Норри в первом раунде турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Партию со счётом 7:5 выиграл Хачанов.

Стартовый сет продлился 1 час 2 минуты. За это время Хачанову удалось реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Кэмерон Норри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 17:15 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		5
5 		5
         
Кэмерон Норри
30
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Общий счёт личных встреч теннисистов — 3:3. На грунтовом покрытии теннисисты играли трижды, два раза сильнее оказывался Норри.

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575.

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