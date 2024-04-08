Карен Хачанов — Кэмерон Норри: россиянин выиграл первый сет матча в Монте-Карло
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Завершился первый сет матча серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова с 30-м номером рейтинга ATP, британцем Кэмероном Норри в первом раунде турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Партию со счётом 7:5 выиграл Хачанов.
Стартовый сет продлился 1 час 2 минуты. За это время Хачанову удалось реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Кэмерон Норри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.
Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 17:15 МСК
17
Карен Хачанов
К. Хачанов
2-й сет
1 : 0
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|2
|3
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|5
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|5
30
Кэмерон Норри
К. Норри
Общий счёт личных встреч теннисистов — 3:3. На грунтовом покрытии теннисисты играли трижды, два раза сильнее оказывался Норри.
Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575.
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