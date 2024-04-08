Карен Хачанов — Кэмерон Норри: россиянин выиграл первый сет матча в Монте-Карло

Завершился первый сет матча серебряного призёра Олимпиады-2020, 16-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова с 30-м номером рейтинга ATP, британцем Кэмероном Норри в первом раунде турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Партию со счётом 7:5 выиграл Хачанов.

Стартовый сет продлился 1 час 2 минуты. За это время Хачанову удалось реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Кэмерон Норри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло.

Общий счёт личных встреч теннисистов — 3:3. На грунтовом покрытии теннисисты играли трижды, два раза сильнее оказывался Норри.

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575.