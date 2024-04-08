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Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с Джоковичем

Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с Джоковичем
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41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), действующим чемпионом которого является другой россиянин Андрей Рублёв.

В стартовом матче Сафиуллин со счёто 7:5, 6:1 обыграл 72-ю ракетку мира из Испании Хауме Мунара (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 37 минут.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Роман Сафиуллин
41
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Хауме Мунар
72
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

В рамках встречи Сафиуллин два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Мунара один эйс, три двойные ошибки и одни реализованных брейк-пойнт из шести заработанных.

Следующим соперником Сафиуллина в Монте-Карло станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович (1), который не играл с середины марта.

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