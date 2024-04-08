Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло, где сразится с Джоковичем

41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), действующим чемпионом которого является другой россиянин Андрей Рублёв.
В стартовом матче Сафиуллин со счёто 7:5, 6:1 обыграл 72-ю ракетку мира из Испании Хауме Мунара (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 37 минут.
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В рамках встречи Сафиуллин два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Мунара один эйс, три двойные ошибки и одни реализованных брейк-пойнт из шести заработанных.
Следующим соперником Сафиуллина в Монте-Карло станет 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович (1), который не играл с середины марта.
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