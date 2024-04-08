Циципас: в течение грунтовой части сезона постараюсь чаще выходить к сетке

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас заявил, что в течение грунтовой части текущего сезона постарается чаще выходить к сетке и меньше вступать в затяжные розыгрыши.

«В течение грунтовой части сезона можно сделать много замечательных вещей. Открывать корт, используя удары с разной траекторией полёта. Благодаря этому можно создавать углы и играть достаточно глубоко на корте. Один из аспектов, который я хочу внедрить, — это чаще выходить к сетке и не застревать на задней линии. Затяжных розыгрышей иногда бывает слишком много. Я хочу попробовать применить эту тактику в своих будущих матчах», — сказал Циципас в послематчевом интервью на корте.

Ранее Циципас вышел в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), обыграв в первом раунде 34-ю ракетку мира Ласло Джере. Сербский теннисист отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 2:3.