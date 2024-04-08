Иван Гахов уступил в первом раунде турнира серии «челленджер» в Хорватии

223-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов не смог пробиться в 1/8 финала турнира серии «челленджер» в Сплите (Хорватия).

В матче 1/16 финала россиянин проиграл французу Квентину Гали, занимающему 170-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.

За это время Гахов не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Гали семь эйсов, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Призовой фонд соревнований в Хорватии составляет € 74 825.

Ранее российские теннисисты Карен Хачанов и Роман Сафиуллин вышли во 2-й круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).