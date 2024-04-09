Медведев рассказал, как переход на грунт повлияет на его фирменную манеру приёма подачи

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как переход на грунтовое покрытие отразится на его фирменной привычке принимать подачу соперника далеко за задней линией.

«Иногда во время матча я побаиваюсь идти вперёд, потому что если проиграю, то в раздевалке буду говорить, что нужно было стоять глубоко. В этом году я стараюсь менять подход, быть чуть более непредсказуемым и чаще выходить вперёд. Но иногда из этих точек я играю не так хорошо, как сзади. На грунте это чуть важнее, потому что соперники подают иначе, с более сильным вращением. Если кто-то здорово закручивает подачу, приходится идти вперёд. Поэтому на грунте я должен приспособиться и понять, из какой позиции лучше играть», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, Медведев начнёт грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Даниил посеян на турнире под четвёртым номером, его первым соперником станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция, WC) – Джордан Томпсон (Австралия).