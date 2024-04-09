Петкович: у Радукану есть огромное психологическое преимущество, которое не отнять

Бывшая немецкая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович высказалась о преимуществах победительницы US Open — 2021 британки Эммы Радукану в туре.

«У Эммы хватает причин сохранять оптимизм. Прежде всего, её молодость. Если бы я была так молода, я бы верила, что могу всё. Ещё её преимущество заключается в том, что она не боится далеко проходить на крупных соревнованиях просто потому, что она уже сделала это однажды на US Open. Это огромное психологическое преимущество, которое у неё не отнять. Этот титул пришёл слишком быстро. Она выиграла в Нью-Йорке больше матчей, чем ранее провела в WTA-туре. Это была сумасшедшая ситуация, которую не так часто встретишь. Уверена, Эмма снова встанет на ноги. Как только Радукану выиграет один или два матча на ТБШ, она станет по настоящему опасной», — приводит слова Петкович Eurosport.