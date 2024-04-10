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Опубликован заявочный лист на турнир в Риме, где Рыбакина собирается защищать титул

Опубликован заявочный лист на турнир категории WTA-1000 в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 19 мая. Соответствующую информация появилась на странице журналистки Мелани Лаутруп в социальных сетях. Отметим, что действующей победительницей соревнований является чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

Фото: Melanie Lautrup

Теннис. WTA. Заявочный лист на турнир в Риме

1. Ига Свёнтек (Польша).

2. Арина Соболенко (Беларусь).

3. Коко Гауфф (США).

4. Елена Рыбакина (Казахстан).

5. Джессика Пегула (США).

6. Мария Саккари (Греция).

7. Чжэн Циньвэнь (Китай).

8. Маркета Вондроушова (Чехия).

Также на турнир заявились Онс Жабер (Тунис), Елена Остапенко (Латвия), Даниэль Коллинз (США), Элина Свитолина (Украина), Барбора Крейчикова (Чехия), Виктория Азаренко (Беларусь), а также россиянки — Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Диана Шнайдер.

Отметим, что с защищённым рейтингом на турнире будут выступать Паула Бадоса, Наоми Осака, Аманда Анисимова и Анжелика Кербер.