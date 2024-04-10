Медведев вернётся в тройку, а Джокович потеряет лидерство? Рейтинговые расклады на грунте

Мартовский Солнечный дубль привёл к небольшим перестановкам в топе рейтинга ATP. Янник Синнер ожидаемо обошёл Карлоса Алькараса и стал второй ракеткой мира благодаря титулу в Майами, а Андрей Рублёв после Индиан-Уэллса пропустил на пятое место Александра Зверева. Но в апреле и мае изменения могут стать более заметными, ведь разыгрываются сразу 5000 очков на трёх грунтовых «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде и Риме, а также на ТБШ «Ролан Гаррос». Подробности – в наших рейтинговых раскладах.

На первой неделе апреля прошли три турнира серии ATP-250 в Хьюстоне, Марракеше и Эшториле. Десятка сильнейших отдыхала почти в полном составе. Лишь Каспер Рууд, проиграв в полуфинале, не сумел защитить титул в Португалии, в результате чего опустился с 8-го на 10-е место. А новый чемпион Хуберт Хуркач встречным курсом поднялся с 10-й позиции на 8-ю.

На новой неделе наконец-то почти все лидеры выходят на корт в Монте-Карло, где будет разыграно 1000 очков. Андрей Рублёв защищает титул, а Хольгер Руне – финал. И эту парочку могут обогнать кто-то из преследователей – Хуркач, Димитров, Рууд, австралиец Алекс де Минор и грек Стефанос Циципас. Прошлогодний полуфинал защищает Янник Синнер и в случае неудачного выступления сейчас итальянец снова пропустит на второе место Карлоса Алькараса даже несмотря на то, что испанец только что снялся с турнира из-за травмы правой руки.

При этом у Алькараса остаются теоретические шансы ещё до «Ролан Гаррос» и вовсе стать первой ракеткой мира, если он защитит титулы на пятисотнике в Барселоне, «Мастерсе» в Мадриде, а также блеснёт на аналогичном соревновании в Риме. Но такой вариант маловероятен, учитывая проблемы со здоровьем у молодого испанца, а также и тот момент, что лидер Новак Джокович уже вступил в борьбу в Монте-Карло и в первом матче с россиянином Романом Сафиуллиным показал вполне достойную игру.

У Янника Синнера есть возможность стать первой ракеткой мира ещё раньше – уже после двух «Мастерсов» — в Монте-Карло и Мадриде. А при необходимости он может попросить и уайлд-кард на пятисотнике в Барселоне, который проходит между двумя тысячниками, и достичь вершины на пару недель раньше – то есть ещё до мая. Многое будет зависеть от того, какой ход наберёт в Монте-Карло Джокович, а также от того, как сам Янник почувствует себя на грунтовом покрытии, которое не относится к числу его самых успешных. Сам серб пытается скинуть с себя давление, которое оказывается на него в связи с этой гонкой, отдавая должное итальянцу: «То, что он станет первой ракеткой мира, — это вопрос нескольких недель. Рейтинг не моя цель, в этом году я не планирую играть много турниров и думать о том, чтобы набирать очки. Мой приоритет — сыграть лучше всех в блоке от «Ролан Гаррос» до US Open, проходящем через Уимблдон и Олимпиаду», — приводит слова Джоковича La Repubblica. Но естественно, Новак ничего просто так дарить никому из преследователей не будет – это не в его характере.

Янник Синнер Фото: Julian Finney/Getty Images

На четвёртом месте затаился Даниил Медведев. Россиянин открыто многие годы подряд декларирует, что негативно относится к грунтовому покрытию – он и выступает на нём нечасто, да и результатов долго на нём не добивался. Однако в прошлом сезоне лидеру отечественного тенниса удалось стать чемпионом «Мастерса» в Риме, сняв все вопросы – умеет ли он играть на грунте. Напомним, что до того момента игра у россиянина особо не шла – он проиграл тогда в четвертьфинале Монте-Карло Хольгеру Руне, снялся с Барселоны, а в Мадриде и вовсе сенсационно оступился в 4-м круге в противостоянии с соотечественником Асланом Карацевым. Однако те осечки могут сыграть сейчас Даниилу на руку – защищать до середины мая ему особо нечего, а вот прибавить рейтинговых очков ему вполне по силам. Уже по итогам Мадрида россиянин может обойти и Алькараса, и даже Синнера. Но, конечно же, многое будет зависеть и от выступления соперников. Кроме того, у Даниила есть шансы выйти на первое место после «Ролан Гаррос» — он входит в тройку главных преследователей Новака Джоковича.

Если вычесть все очки, сгорающие у теннисистов до конца «Ролан Гаррос», то в лидеры выйдет Янник Синнер (8125 баллов). В 715 очках от него будет находиться Новак Джокович (7410), в 1745 очках – Алькарас (6380), а в 2240 – Медведев (5885). Подробности – в таблице. Учитывая, что за это время будут разыграны новые 5000 очков, перестановки в группе лидеров могут быть существенными.

Очки, которые сгорят у представителей топ-6 до конца грунтовой серии – 2024:

Джокович Синнер Алькарас Медведев Зверев Рублёв рейтинг на 8.4 9725 8710 8645 7165 5415 4890 Монте-Карло (drop date — 15.4) -90 -360 -180 -90 -1000 остаток 9635 8350 8645 6985 5325 3890 Барселона/Баня-Лука (22.4) -45 -90 -500 0 -150 остаток 9590 8260 8145 6985 5325 3740 Мадрид (6.5) 0 0 -1000 -90 -90 -90 остаток 9590 8260 7145 6895 5235 3650 Рим (20.5) -180 -90 -45 -1000 -90 -90 остаток 9410 8170 7100 5895 5145 3560 Женева (27.5) -90 остаток 9410 8170 7100 5895 5055 3560 Ролан Гаррос (10.6) -2000 -45 -720 -10 -720 -90 остаток 7410 8125 6380 5885 4335 3470

И конечно же не стоит забывать о тех, кто находится в рейтинге дальше – в частности Александр Зверев и Андрей Рублёв. При заметных результатах они могут вклиниться в первую четвёрку и изменить все расклады. Так что ждём с нетерпением главных сражений на грунтовых кортах.