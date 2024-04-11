Веснина: надеюсь, Хачанов использует победу над Медведевым и выиграет турнир в Монте-Карло

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу россиянина Карена Хачанова над соотечественником Даниилом Медведевым в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова.

«Очень важная победа для Карена. Не знаю счёт их личных встреч, но, мне кажется, Даниил вёл с большим отрывом. Для Хачанова эта победа в том числе важна в качестве принципиального матча против неудобного для себя соперника. Конечно, победа важна и с точки зрения того, что Медведев — это игрок из пятёрки рейтинга.

Для теннисистов крайне важны такие победы, потому что после этого получаешь мощный импульс и уверенность в себе. Перед грунтовой серией турниров, где Карен очень силён, победа над Даней очень положительно скажется на результатах. Надеюсь, Хачанов использует эту победу дальше и, может быть, выиграет турнир», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.