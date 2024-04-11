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Возняцки: «Большой шлем» — это «Большой шлем», но я бы хотела завоевать олимпийскую медаль

Возняцки: «Большой шлем» — это «Большой шлем», но я бы хотела завоевать олимпийскую медаль
Каролина Возняцки
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Бывшая первая ракетка мира, победительница одного турнира «Большого шлема» датская теннисистка Каролина Возняцки заявила, что хочет завоевать олимпийскую медаль и планирует для этого выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Большой шлем» — это «Большой шлем». Но я бы хотела завоевать олимпийскую медаль, потому что у меня её нет. Но «Шлем» был бы очень особенным. Я не хочу быть привередливой», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Отметим, что ранее в матче 1/16 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) датчанка уступила украинской теннисистке Ангелине Калининой (33-я ракетка мира) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Каролина Возняцки занимает 126-ю позицию в рейтинге WTA.

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