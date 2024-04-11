Возняцки сравнила возращение в тур с ездой на велосипеде

Бывшая первая ракетка мира, победительница одного турнира «Большого шлема» датская теннисистка Каролина Возняцки сравнила возращение в тур с ездой на велосипеде.

«Теннисный тур — это как езда на велосипеде. Ты забываешь некоторые вещи, но через пару недель всё вспоминается», — сказала теннисистка на пресс-конференции журналистам.

Отметим, что ранее в матче 1/16 финала турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) датчанка уступила украинской теннисистке Ангелине Калининой (33-я ракетка мира) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Каролина Возняцки занимает 126-ю позицию в рейтинге WTA. Спортсменка также сообщила о желании выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.