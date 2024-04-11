Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Приключение всей жизни». Циципас — о победе над Зверевым на «Мастерсе» в Монте-Карло

«Приключение всей жизни». Циципас — о победе над Зверевым на «Мастерсе» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над пятой ракеткой мира немецким спортсменом Александром Зверевым в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу Циципаса.

«Я бы назвал это приключением всей жизни. Это большая победа. Обыграть теннисиста из топ-5 рейтинга очень важно. Я рад, что смог так сыграть. На протяжении всего матча нужно было тратить много сил, чтобы сохранять концентрацию. Я чувствовал, что могу навязать свой ритм. Очень рад, что у меня будет возможность ещё сыграть здесь. Этот матч был отличным показателем того, что я могу бороться и давать отпор в трудные моменты», — сказал Циципас после матча.

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Циципас встретится с 17-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым.

Материалы по теме
Циципас одержал победу над Зверевым и сыграет с Хачановым в 1/4 финала «Мастерса»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android