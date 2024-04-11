Джокович после непростой победы над Музетти пошутил об особенностях тенниса на грунте

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в четвертьфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В матче третьего круга третьего круга Джокович (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 24-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти.

«Пришлось пострадать ради победы? Думаю, удовольствие от страданий (смеётся) — вот что даёт нам грунт. На самом деле, я не считаю, что сейчас нахожусь на своём топ-уровне. Сегодня для меня был отличный тест против потрясающего игрока. Он (Музетти) действительно очень талантлив, особенно на грунте. Я проиграл ему здесь в прошлом году (в третьем круге. – Прим. «Чемпионата). Причём при похожих обстоятельствах. Я вёл со счётом 4:2. Потом упустил брейк.

Должен сказать, что сегодня, когда упустил брейк во втором сете, я подумал об этом. В мыслях было: «О нет… Надеюсь, прошлогодний сценарий не повторится». Я очень рад, что преодолел это испытание и с нетерпением жду следующего», — сказал Джокович в интервью на корте.

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