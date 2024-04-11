Селиваненко высказался о предстоящем матче Хачанова с Циципасом в Монте-Карло

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы серебряного призёра Олимпиады-2020, 17-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче с греком Стефаносом Циципасом на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Циципас – двукратный чемпион этих соревнований (2021, 2022).

«И Карен, и Стефанос выглядели очень убедительно в предыдущих матчах в Монте-Карло. Оба уверенно играют на грунте, прекрасно знают друг друга. Должен быть красивый теннис», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Ранее Хачанов со счётом 6:3, 7:5 обыграл чемпиона US Open – 2021, четвёртую ракетку мира соотечественника Даниила Медведева. Для Карена эта победа стала первой в карьере на грунте над игроком из топ-5 рейтинга ATP.