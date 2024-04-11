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Селиваненко высказался о предстоящем матче Хачанова с Циципасом в Монте-Карло

Селиваненко высказался о предстоящем матче Хачанова с Циципасом в Монте-Карло
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы серебряного призёра Олимпиады-2020, 17-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова в четвертьфинальном матче с греком Стефаносом Циципасом на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Циципас – двукратный чемпион этих соревнований (2021, 2022).

«И Карен, и Стефанос выглядели очень убедительно в предыдущих матчах в Монте-Карло. Оба уверенно играют на грунте, прекрасно знают друг друга. Должен быть красивый теннис», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Ранее Хачанов со счётом 6:3, 7:5 обыграл чемпиона US Open – 2021, четвёртую ракетку мира соотечественника Даниила Медведева. Для Карена эта победа стала первой в карьере на грунте над игроком из топ-5 рейтинга ATP.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 12:15 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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