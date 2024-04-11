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Джокович — о провокациях: если меня начнут освистывать, я сыграю ещё лучше

Джокович — о провокациях: если меня начнут освистывать, я сыграю ещё лучше
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как относится к провокациям болельщиков.

«Я пытаюсь трансформировать энергию трибун во что-то полезное для меня. Я не ищу проблем с болельщиками. Если меня начнут освистывать, я сыграю ещё лучше. У меня не тот менталитет. Но если люди начнут реагировать так, как я не заслуживаю, думаю, что мне придётся отреагировать в ответ. Я вырос с таким менталитетом. Если кто-то сделал тебе неприятно, ты должен на это реагировать», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 11 апреля, в матче третьего круга третьего круга Джокович (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 24-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти.

Монте-Карло. 3-й круг
11 апреля 2024, четверг. 15:50 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Лоренцо Музетти
24
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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