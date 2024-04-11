Джокович — о провокациях: если меня начнут освистывать, я сыграю ещё лучше

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как относится к провокациям болельщиков.

«Я пытаюсь трансформировать энергию трибун во что-то полезное для меня. Я не ищу проблем с болельщиками. Если меня начнут освистывать, я сыграю ещё лучше. У меня не тот менталитет. Но если люди начнут реагировать так, как я не заслуживаю, думаю, что мне придётся отреагировать в ответ. Я вырос с таким менталитетом. Если кто-то сделал тебе неприятно, ты должен на это реагировать», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 11 апреля, в матче третьего круга третьего круга Джокович (1) со счётом 7:5, 6:3 обыграл 24-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти.