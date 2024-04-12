Роддик: сценарий завершения карьеры Федерера может стать реальностью для Надаля

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик выразил мнение, что испанец Рафаэль Надаль из-за травм может завершить карьеру не так, как хотел бы.

«Федерер завершил карьеру на Кубке Лэйвера, и хоть он не говорил об этом вслух, но Роджер хотел завершить карьеру на Уимблдоне или Открытом чемпионате США. Он хотел сыграть там, хотел попрощаться именно так, но не вышло. Такое ощущение, что и для Рафы подобный сценарий станет реальностью. В глубине души я надеюсь, что Рафа поправится. Ему не нужно быть в форме на протяжении 52 недель, достаточно оставаться здоровым два месяца. Просто прими обезболивающие, которые необходимы, и сделай это ещё раз. Было бы здорово, чтобы Надаль попрощался на „Ролан Гаррос“. Не обязательно выигрывать турнир, но представьте, как он выигрывает в третьем раунде, в тяжёлом четырёхсетовом матче, и арена разрывается… Я бы хотел этого для него», — сказал Роддик в подкасте Served with Andy Roddick.