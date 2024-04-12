Карен Хачанов: Олимпиада для меня — важное соревнование

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о возможном участии в теннисном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Спортсмен отметил, что хотел бы выступить на Олимпиаде, так как эти соревнования являются важными для него.

«В принципе, собираюсь сыграть на Олимпиаде, но, опять же, ещё много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Очень много технических моментов, которые надо будет решить. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня — важное соревнование. В какой-то степени обидно то, что в Токио не выиграл золото», — приводит слова Хачанова «Спорт-экспресс».

Напомним, Карен Хачанов является серебряным призёром Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в одиночном разряде. Летняя Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее российские и белорусские теннисисты были допущены на соревнования в нейтральном статусе.