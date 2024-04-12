Хачанов: у Медведева есть все шансы снова стать первой ракеткой мира

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил перспективное возвращения соотечественника Даниила Медведева на вершину мирового рейтинга, а также отметил, что они с Андреем Рублёвым работают для того, чтобы достичь высоких результатов Медведева.

«Даня Медведев был первой ракеткой мира пару лет назад, он добился этого пика в рейтинге. Поэтому, конечно, все шансы сделать это снова у него есть.

И Андрей Рублёв, и я стремимся к тому, чтобы добиться того же, что и Даня. Мы работаем, прикладываем все усилия. Могу только сказать, что время покажет, к чему они приведут», — приводит слова Хачанова «Спорт-экспресс».

Напомним, Медведев занимает четвёртое место в рейтинге ATP, а Рублёв располагается на шестой строчке. Ранее Хачанов обыграл Медведева в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Карена.