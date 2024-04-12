Циципас прокомментировал победу над Хачановым в четвертьфинале «Мастерса»

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победе над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу грека.
«Я старался наращивать темп, смог взять несколько очков в важные моменты. Карен играл неплохо, был спокоен при игре на задней линии, вынуждал меня допускать ошибки. Я пытался предугадать его действия, и это неплохо сработало. Я взял время на то, чтобы обдумать, что работает, а что нет. Это тоже помогло.
Я бы солгал, если бы сказал, что выход на этот корт не вызывает у меня приятных воспоминаний. Эти ощущения помогают мне хорошо выступать здесь. Мне приятно играть для местной публики. Атмосфера здесь мотивирует меня совершенствоваться, а таких возможностей бывает не так много в сезоне. Грунтовый сезон не вечен. Я стараюсь извлечь максимум пользы», — сказал Циципас после матча.
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