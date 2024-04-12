Новак Джокович: после 30 лет пережил лучшую часть карьеры благодаря заботе о себе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 36-летний сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём спортивном долголетии.

«Я посвятил более 15 лет заботе о своём теле и разуме. Это приносит свои плоды. Благодаря этому в свои почти 37 лет я занимаю первое место в рейтинге и могу играть на самом высоком уровне. Я рад, что довольно рано смог понять важность заботы о себе и о команде.

У меня всегда был стратегический план: играть как можно дольше, чтобы дать себе шанс выиграть больше трофеев и побить больше рекордов. Этим я и занимался последние пять лет. Возможно, после 30 лет я пережил лучшую часть карьеры (улыбается). И всё это благодаря заботе о себе и вниманию, которое я уделяю своему здоровью», — сказал Джокович на пресс-конференции.