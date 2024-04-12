Янник Синнер повторил достижение Коннорса, Лендла и Алькараса

Вторая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком в истории, кто вышел в полуфинал первых пяти турниров АТР в календарном году до достижения 23 лет.
Ранее это удавалось лишь американцам Джимми Коннорсу (1972-1974) и Ивану Лендлу (1982), а также испанцу Карлосу Алькарасу (2023).
В текущем сезоне Янник Синнер одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, затем выиграл турнир в Роттердаме (Нидерланды), дошёл до полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США), завоевал титул на «тысячнике» в Майами (США) и, наконец, сегодня, 12 апреля, Синнер вышел в полуфинал грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
Напомним, Синнер одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне (седьмой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянского спортсмена.
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