Руне в матче с Синнером получил предупреждение за неоднозначный жест в адрес трибун

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне вступил в конфликт с публикой турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) по ходу четвертьфинального матча со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Инцидент начался с того, что судья на вышке вынес Руне предупреждение за затяжку времени. Болельщики на это отреагировали аплодисментами, что вызвало негодование Хольгера. Он жестом начал показывать, чтобы они замолчали. На это отреагировал судья, сделав датчанину ещё одно предупреждение, на это раз за неспортивное поведение. После этого Руне не выдержал и вступил с ним в диалог.

Фото: Tennis TV

Руне: вызывай супервайзера. Ты не имеешь права давать мне предупреждение за это. Я не сказал ни одного плохого слова. Я просто показывал жестом (демонстрирует), чтобы они замолчали.

Судья: говорить «замолчите» — это неуважение.

Руне: знаешь, что такое неуважение? Это то, что они не молчат, когда я подаю. Вызови супервайзера.

Стоит отметить, что, когда Руне покидал корт (он проиграл Синнеру со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 3:6), часть зрителей освистала его. На что Хольгер ответил тем же самым жестом.