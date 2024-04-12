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Новак Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Новак Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

В четвертьфинальном матче Джокович (1) со счётом 7:5, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора (11). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 5 минут.

Монте-Карло. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 17:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

В рамках поединка Джокович два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету де Минора три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал турнира в Монте-Карло Джокович сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Уго Умбер (Франция, 14).

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