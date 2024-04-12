Джокович побил рекорд Надаля по количеству выходов в полуфинал на «Мастерсах»

Сегодня, 12 апреля, 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/2 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Таким образом, серб вышел в 77-й полуфинал на турнирах этой категории. Он обошёл испанца Рафаэля Надаля (76) и стал единоличным обладателем рекорда.

На третьем месте расположился уже завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер (66), на четвёртом — британец Энди Маррей (33), на пятом — американец Андре Агасси (32).

Отметим, в полуфинале турнира в Монако Джокович сыграет с победителем противостояния Уго Умбер (Франция, 15) — Каспер Рууд (Норвегия, 10).

Соревнования проходят с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд составляет € 5 950 575.