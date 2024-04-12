Зверев/Мело пробились в полуфинал парного «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Фритца и Руне

Дуэт Марсело Мело (Бразилия)/Александр Зверев (Германия) пробились в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В матче 1/4 финала теннисисты со счётом 6:2, 7:6 (7:4) переиграли американца Тейлора Фритца и датчанина Хольгера Руне. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

За это время Мело/Зверев выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Фритца и Руне четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале Зверев и Мело сыграют с Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павичем (Хорватия). Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет € 5 950 575.