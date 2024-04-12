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Зверев/Мело пробились в полуфинал парного «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Фритца и Руне

Зверев/Мело пробились в полуфинал парного «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Фритца и Руне
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Дуэт Марсело Мело (Бразилия)/Александр Зверев (Германия) пробились в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В матче 1/4 финала теннисисты со счётом 6:2, 7:6 (7:4) переиграли американца Тейлора Фритца и датчанина Хольгера Руне. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

Монте-Карло — парный разряд. 1/4 финала
12 апреля 2024, пятница. 18:40 МСК
Марсело Мело
Бразилия
Марсело Мело
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
М. Мело А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 4
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Т. Фритц Х. Руне

За это время Мело/Зверев выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Фритца и Руне четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале Зверев и Мело сыграют с Марсело Аревало (Сальвадор) и Мате Павичем (Хорватия). Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет € 5 950 575.

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