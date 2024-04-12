Видеообзор напряжённого поединка Синнера с Руне в четвертьфинале Монте-Карло

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пробился в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В четвертьфинале соревнований Синнер (2) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 обыграл седьмую ракетку мира 20-летнего датчанина Хольгера Руне (7).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поединка Синнера с Руне в четвертьфинале Монте-Карло.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Продолжительность матча Синнер-Руне составила 2 часа 42 минуты. Синнер в этой встрече пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Руне шесть эйсов, пять двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.
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В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее победил россиянина Карена Хачанова.
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