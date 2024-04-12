Джокович: иногда, как сегодня, я праздную победу в стиле Медведева, иногда — по-настоящему

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о своём праздновании после победы над Алексом де Минором в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

— Новак, вы вышли в 77-й полуфинал, побили очередной рекорд. Но в конце матча вы не показались таким уж счастливым, вы выглядели так, будто вас что-то беспокоит. Не поделитесь?

— Да, это был просто выдох облегчения, думаю. Это было не столько празднование, сколько удовлетворение, что всё закончилось. Мне не очень хотелось праздновать.

Иногда, как сегодня, я праздную победу в стиле Медведева, а иногда — по-настоящему (улыбается). Кстати, это комплимент. Я думаю, его празднование действительно занимательно и забавно. Он очень искренний. Так что да, считайте, что сегодня я праздновал в стиле Медведева, — сказал Джокович на послематчевой конференции.

Фото: Скриншот прямой трансляции

Фото: скриншот прямой трансляции

Напомним, встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу серба. В полуфинале турнира Джокович сыграет с Каспером Руудом.