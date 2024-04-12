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Джокович сравнялся с Надалем по числу сезонов подряд с полуфиналами на «Мастерсах»

Джокович сравнялся с Надалем по числу сезонов подряд с полуфиналами на «Мастерсах»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович повторил уникальное достижение 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.

Джокович стал вторым игроком после Надаля, которому удалось 18 сезонов подряд (с 2007 по 2024 год) пробиваться в полуфиналы турниров серии «Мастерс». Подобная же серия (18 сезонов) была у Надаля с 2005 по 2022 год.

Ранее Джокович вышел в полуфинальный раунд грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В четвертьфинальном матче Джокович (1) со счётом 7:5, 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира представителя Австралии Алекса де Минора (11). Далее Новаку предстоит сразиться за путёвку в финал с норвежцем Каспером Руудом (8).

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