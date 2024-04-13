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Стали известны имена теннисистов, получивших уайлд-кард на турнир ATP-500 в Барселоне

Пресс-служба турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) объявила имена теннисистов, получивших уайлд-кард в основную сетку соревнований.

Специальные приглашения получили испанцы Роберто Баутиста-Агут, Альберт Рамос-Виньолас, Даниэль Ринкон и

Мартин Ландалус-Лакамбра.

Заявку возглавил вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас. Из россиян на турнире планируют выступить Андрей Рублёв (шестая ракетка мира), Карен Хачанов (16), Роман Сафиуллин (39) и Павел Котов (67). 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль воспользуется защищённым рейтингом.

Ранее сообщалось, что Алькарас примет окончательное решение об участии на турнире в Барселоне 12 апреля. Испанец снялся с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) из-за травмы правой руки.

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Напомним, грунтовый турнир в Барселоне пройдёт с 15 по 21 апреля.